Дмитрий Саввин: Голос Лиепаи или шепот Кремля?

То, что Кремль вкладывает огромные средства в пропагандистскую работу на территории Латвии, давноуже не секрет. Телепередачи про «ядерный пепел» все уже посмотрели, и не по разу. Однако путинские пропагандисты далеко не всегда действуют столь грубо. Иногда они используют сравнительно тонкие методы манипуляции общественным мнением. И именно эти методы, вполне возможно, накануне выборов были применены в Лиепае.

Любая пропаганда имеет свою целевую аудиторию. Завывания про великие достижения, вставание с колен и т.п. – для тех, кто «попроще».Однакодля более развитой публики эта пропагандистская жвачка не подходит. И с ней работают уже по-другому – как именно, можно понять на примере такого «независимого» украинского журналиста и блогера, как Анатолий Шарий.

Его канал на YouTube давно уже является полноценным СМИ. Себя Шарий позиционирует как патриота Украина, говорит, что Крым – украинский, и т.д. И при этом целенаправленно, изо дня в день, выпускает видеоролики, наполненные исключительно негативной информацией о сегодняшней украинской реальности. Это момент принципиальный – ни одного доброго слова про то, что сегодня делает Киев. И при этом он периодически снимает, например, репортажи про Крым – иногда чуть-чуть критические, но неизменно в них подчеркивает: там проблемы пытаются решать, там, все-таки, власти прислушиваются к мнению простых людей, и т.д.

Прямой антиукраинской пропаганды здесь нет, но есть тенденциозный подбор информации. И любой зритель Шария неизбежно придет к выводу: на Украине катастрофа, все рушится, а РФ на этом фоне отлично выглядит.

Формально это – независимая журналистика. По сути – эффективная пропаганда в интересах Кремля. Особенно эффективная потому, что она влияет на людей, изначально не склонных поддерживать Москву.

А накануне выборов нечто очень похожее на ту схему, которую применяет Шарий, можно было наблюдать в Лиепае. Внезапно появляется политтехнолог, который создает в соцсетях публичные странички, дизайн которых похож на дизайн известных местных СМИ. И через эти странички начинается трансляция всевозможного негатива, действительного и мнимого, относительно ситуации в Лиепае. Тенденциозная подборка фактов, примитивные манипуляции при проведении опросов и т.п. Свою порцию черного пиара получают все, кроме… Кроме одной партии, имеющей официальный договор с путинской партией «Единая Россия». Кроме той партии, которую можно назвать партией согласия с Путиным.

То есть здесь та же схема, что у Шария. Формально – «разоблачение зла», по сути – создание негативного образа всех политических сил, кроме тех, кого уже давно подозревают в связях с Кремлем.

А после того, как из нескольких источников поступили сообщения, что организовавший все это политтехнолог в свое время учился в Москве, картина стала выглядеть еще более однозначно. Полагаю, этого более, чем достаточно для того, чтобы скептически воспринимать разные «голоса» Лиепаи. Или заявления господина Точеловскиса.

Ибо такой голос Лиепаи может обернуться шепотом Кремля.

Дмитрий Саввин, живущий в Лиепае политический иммигрант