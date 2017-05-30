Горячие новости о ходе выборов вплоть до объявления результатов

Выборы в самоуправление уже в субботу! Портал liepajniekiem.lv, как обычно, в день выборов будет работать в интенсивном режиме в Лиепае, чтобы сообщать о ходе выборов, нарушениях, и, конечно, чтобы сообщить результаты выборов.
Наши корреспонденты уже рано утром отправятся на избирательные участки, где постараются выяснить настроение избирателей. На протяжении всего дня мы будем сообщать о самом актуальном, а вечером и ночью уже сообщим, какое настроение царит в бюро партий и какие первые реакции на исход выборов.
Если и ты увидел, сфотографировал или снял на видео что-либо интересное, необычное или даже пугающее, сообщай нам об этом в соцсетях или на э-почту info@liepajniekiem.lv.
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