Горячие новости о ходе выборов вплоть до объявления результатов

Ключевые слова выборы | политика

Выборы в самоуправление уже в субботу! Портал liepajniekiem.lv, как обычно, в день выборов будет работать в интенсивном режиме в Лиепае, чтобы сообщать о ходе выборов, нарушениях, и, конечно, чтобы сообщить результаты выборов.

Наши корреспонденты уже рано утром отправятся на избирательные участки, где постараются выяснить настроение избирателей. На протяжении всего дня мы будем сообщать о самом актуальном, а вечером и ночью уже сообщим, какое настроение царит в бюро партий и какие первые реакции на исход выборов.

Если и ты увидел, сфотографировал или снял на видео что-либо интересное, необычное или даже пугающее, сообщай нам об этом в соцсетях или на э-почту info@liepajniekiem.lv.