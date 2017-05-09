Я выбираю команду Я. Вилнитиса.

Меня зовут Кирилл Половенко и я поддерживаю команду Яниса Вилнитиса (Latvijas Reģionu Apvienība /liepājnieki) уже 5 лет. Я также являюсь кандидатом в депутаты от этой команды. Почему? Потому что в ней работают люди, которые своими персональными достижениями являются образцами грамотного руководства. Например, руководитель А/О «Liepājas Papīrs» Янис Вилнитис и руководитель А/О «Lauma Lingerie» Линда Матисоне, глава филиала Латвийской Торгово-Промышленной палаты Гиртс Кронбергс и другие специалисты в своей области.

Я родился, вырос и живу в Лиепае, мои родители и дети живут здесь. Мне нравится жить в Лиепае, и я хочу чтобы всем нам в Лиепае жилось ещё лучше. Что я могу дать нашей команде и нашему городу? У меня как техническое, так и юридическое образование, большой опыт на руководящих должностях на производственных предприятиях, опыт в юридических вопросах международной торговли, а также опыт в вопросах недвижимости. Поэтому я, при поддержке команды, выделяю важные для развития города темы:

Производство – после остановки завода «Liepājas Metalurgs» Лиепая потеряла предприятие с почти полумиллиардным (!) оборотом. Вопрос «Liepājas Metalurgs» - это вопрос государства, но мы, работая в самоуправлении, можем сделать очень много, чтобы заполнить эту пустоту и создать новые рабочие места. На данный момент самоуправлением сделано многое, LSEZ отметило двадцатилетие, её достижения достойны, но Лиепае необходимо гораздо больше. Это крайне трудно, но мы конкретно знаем, как сделать Лиепаю более привлекательной как для новых, так и для существующих производственных предприятий. Почему я так уверен? Потому что наш город-сосед Вентспилс это уже делает. «Bucher Municipal», «Pobeda», «Immer Digital» - это примеры успеха. Нам необходимо работать больше, чтобы достичь лучших результатов.

Недвижимость – проанализировав опыт других городов, мы определённо можем стать более дружелюбными к своим жителям. Принимая во внимание постоянно растущую кадастровую стоимость, мы, как самоуправление, можем расширить круг льгот для плательщиков налога на недвижимость. Например, семьям с детьми (даже с одним). Рига это может, почему мы нет? Также необходимо предложить льготные решения для предпринимателей, их груз налога ещё больше. Налог на недвижимость составляет всего 6,8 % от всех планируемых доходов, также город имеет профицит бюджета, поэтому мы можем найти место для льгот.

Депутат Лиепайской думы, руководитель А/О «Lauma Lingerie» Линда Матисоне: «Мы рады находится здесь с конкретными планами, конкретными целями. Как на прошлых выборах, так и на нынешних считаю, что Я. Вилнитис является лучшим кандидатом в мэры, который есть у Лиепаи. На мой взгляд, необходимо оценивать людей не потому что они говорят, а потому что они делают. Я. Вилнитис - крепкий хозяин на своём предприятии и человек с очень высокими ценностями, поэтому большая честь стартовать с Янисом повторно.»

Самое главное, не оставайтесь равнодушными – изучайте списки, кандидатов, и приходите на выборы. Ваш голос решает!