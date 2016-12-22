Лиепайский филиал BALTO LINK скоро отметит первый год своей деятельности

В начале этого года в Лиепае по адресу: улица Ригас, 8 был открыт филиал страхового брокера BALTO LINK. Это один из ТОП 3 крупнейших страховых брокеров в странах Балтии, который обслуживает более 650 крупных и 6 000 средних предприятий, работающих в разных сферах услуг, производства, оптовой и розничной торговли, а также более 200 000 частных лиц.

BALTO LINK дает возможность получить профессиональные, качественные и понятные услуги страхования и управления риском как частным лицам, так и предприятиям. Руководитель филиала Гунтис Чукурс подчеркивает: «С открытием филиала у жителей Лиепаи, а также ее окрестностей появилась возможность еще ближе и удобней получить высокопрофессиональные услуги страхования и быть уверенными в том, что они будут финансово защищены от неожиданных убытков».

Страховой брокер может вам предложить лучшее решение по защите, сравнив с предложениями различных страховщиков как на местном, так и на зарубежном страховом рынке. Цель страхового брокера – найти решение, наиболее приемлемое для клиента по цене и качеству, и в дополнение к этому клиент получает услуги профессионального консультанта по управлению рисками. «Поскольку в странах Балтии мы работаем уже более 15 лет, то мы можем в понятном для клиента виде предоставить именно то решение, которое ему необходимо», – поясняет Гунтис Чукурс.

Желание страхового брокера – установить долгосрочные отношения с клиентом и обслуживать его не только при продаже страхового продукта, но и тогда, когда произошел страховой случай. В подобных ситуациях страховой брокер является независимым партнером и действует в качестве адвоката клиента. Кроме этого, работа с брокером означает, что сложная страховая терминология будет представлена в простой и понятной форме.

Страховой брокер в каждом случае сможет обеспечить лучшую цену для наиболее приемлемого покрытия страховых рисков от лучшего подателя страховой услуги. Когда выбирается податель страховых услуг, выгода кроется больше не только в цене, и, хотя страховой брокер может предложить более низкую цен, в центре его внимания будет предложить наиболее приемлемое покрытие страховых рисков по лучшей цене, соблюдая интересы клиента. Гунтис Чукурс в дополнение отмечает: «Существует ложное представление о том, что покупка страховки у страхового брокера для клиента обойдется дороже. Практика страхового рынка показывает, что цена страхового продукта одинакова, независимо от выбранного канала продажи».

Ваши приобретения

Выбрать в качестве партнера для сотрудничества страхового брокера BALTO LINK значит выбрать для себя лучшее решение:

· С опытным консультантом в течение длительного времени сложные дела станут простыми;

· Сравнение профессиональных предложений без дополнительной платы;

· Ясное и подходящее именно для ваших нужд решение;

· Независимый эксперт по выплатам, который будет представлять ваши интересы, если произойдет страховой случай.

В Лиепайском филиале BALTO LINK ждут каждого заинтересованного, чтобы он мог ознакомиться с услугами компании и получить консультацию по интересующим его вопросам страхования.

Лиепайский филиал ООО BALTO LINK

улица Ригас, 8-2N, Лиепая, LV- 3401

Тел.: +371 6345 4545

Факс: +371 6781 9911

www.smartins.lv | www.baltolink.com