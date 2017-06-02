Новые беспроцентные кредиты в интернете

Всегда заманчивее платить меньше за использование ссуды. Сейчас в интернете доступны всевозможные виды ссуд, из которых самый популярный беспроцентный кредит на сайте CREDITS со сроком до 30 дней. Выбирая эту возможность, определенный период времении не надо платить комиссию либо процентных платежей. Платить нужно непосредственно столько, сколько первоначально взято в долг. Перед тем, как заключить договор, оцените потребности и возможности выплатить ссуду. Занимайте ответственно.

Как получить ссуду без процентов?

Подать заявление на ссуду можно в интернете и со своего компьютера либо мобильного телефона. Претендовать на данный кредит со скидками могут новые клиенты, т.е. люди, которые в конкретном предприятии берут кредит в первый раз. Условия сделки предусматривают, что клиента должен а) заполнить анкету на заявку и б) подтвердить профиль пользователя (необходим интернетбанк). Всё остальное сделают кредитные специалисты. Ответ о доступности ссуды получишь на свою эл.почту или на мобильный телефон, а деньги на счёт в банке.

Выплаты кредита всегда указаны в договоре либо в его приложениях, которые являются неотъёмлемой составной частью договора. Для того, чтобы избежать сюрпризов, стоит ознакомиться с условиями договора очень тщательно. Если любой из пунктов договора Вас не удовлетворяет, можете предложить внести изменения. Законы Латвии обусловливают, что кредиторы должны оценить\взвесить такую возможность, но принятие окончательного решения - свободный выбор каждой стороны.

Подать заявление на кредиты можно с 20 лет, реже с 18 лет. Перед предоставлением ссуды, оценивается кредитная история клиента, платежеспособность, и учитывая доступную в государственных базах данных информацию. Предоставляя маленькие кредиты, предприятие может полагаться на информацию, предоставленную клиентом, либо проверять размер дохода лично. В случае необходимости могут потребовать прислать выписку счета из банка за последние шесть месяцев либо более длительный период времени.

Преимущества беспроцентных ссуд

Популярностьбыстрых кредитов объясняется желанием людей сэкономить деньги и одновременно получить равноценную услугу. Финансовые услуги в интернете обеспечиваются безличностно и единственное, что важно для клиента, это деньги на счете в банке и возможные дружные условия договора. Если услуга Вас удовлетворяет, всегда есть возможность взять кредит повторно в том же предприятии либо использовать другое, которое также предлагает взять в долг без процентов.

Второе преимущество, которое предлагают сделки в интернете, это быстрые расчёты. Так как договор закрыт удаленно, нет необходимости отправляться в офис предприятия или банк. Перечисление наличных денег в рамках\пределах одного банка обычно занимает несколько минут, а перечисление между несколькими банками немного дольше времени.

Альтернативные возможности займа

Сейчас в интернете доступен большой выбор финансовых услуг, из которых самие популярные кредиты, смотри http://www.credits.lv. Если желаете оценить всевозможные виды ссуд, в том числе, кредитную линию, потребительский кредит, беспроцентные ссуды, авто лизинг, загляните на портал и оцените, что Вам больше подходит.