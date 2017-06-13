Рекомендации экспертов, которые в этом сезоне следует учитывать в зерноводстве

Нынешний год для латвийских крестьян вновь будет полон вызовов – холодная весна “обеспечила” непрогнозируемую уборку зерна, и уровень урожайности, возможно, будет ниже прошлогоднего. Это в свою очередь может привести к значительному сокращению доходов крестьян. Поэтому крестьянам особенно важно понять, как в этом сезоне подготовиться к уборке урожая и засеву полей, и одновременно быть готовыми к привлечению дополнительных финансовых средств.

Каковы последние прогнозы этого сезона для зерноводства и где крестьянам в случае необходимости найти дополнительное финансовое обеспечение – эту информацию обобщили специалисты Латвийского Центра сельских консультаций и образования (LLKC), а также банка DNB.

Прогнозы и вызовы

Согласно выводам специалистов LLKC после осмотра полей, уровень урожая зерна в этом году скорее всего будет не столь высоким, как в прошлом году, между тем одновременно это даст возможность вырастить зерно более высокого качества. Расчеты показывают, что прошлой осенью озимыми в стране было засеяно 353,3 тыс. га земли, что примерно на 24 тыс. га меньше, чем осенью 2015 года.

„Несмотря на площади посевов, самым большим вызовом является своевременный сбор урожая, чтобы не потерять его качество. Поскольку из-за холодного апреля и начала мая в этом году вегетация задержалась примерно на 7 – 10 дней, можно надеяться, что сбор урожая все же не задержится. Соответственно задержка могла бы оказать негативное влияние на время посева озимых, особенно озимого рапса, для которого в процессе роста чрезвычайно важен своевременный посев”, – комментирует Оскар Балодис, руководитель отдела растениеводства LLKC.

В этом году, как и каждый год, еще одним вызовом для земледельцев станет обеспечение необходимых мощностей для обмолота. Нередко на сбор урожая отводится крайне короткий период, в противном случае снижается качество урожая или зерно даже может погибнуть. Недостаточные мощности обмолота зачастую связаны также с необходимой в дальнейшем сушкой зерна. В среднем валовой выход зерновых составляет от 200 до 300 EUR/га. К сожалению, уже в прошлом году многим земледельцам значительную часть этой суммы пришлось направить именно на сушку зерна.

„Рекордно высокие урожаи последних лет не только в Латвии, но и в мире привели к образованию больших запасов, удерживающих цены на зерно на довольно низком уровне. В связи с этим большим вызовом для крестьян является также получение максимально возможного урожая с каждого засеянного гектара, таким образом увеличив доходность. Одновременно доступность ресурсов определяет, будет ли урожай собран в нужный момент – в те немногочисленные и непрогнозируемые летние дни в Латвии, когда зерно достигло полной зрелости с максимальным качеством, самой низкой влажностью и наименьшим процентом осыпания. Поэтому о необходимом техническом обеспечении, доступности рабочей силы, сырье, а также финансировании на эти и другие нужды стоит позаботиться заблаговременно, чтобы время сбора урожая было более спокойным”, – говорит Илзе Пане, руководитель управления малых предприятий банка DNB.

Прогнозируемая урожайность и погодные условия являются важными аспектами, каждый год занимающими умы крестьян. Однако, для того чтобы земледелец мог развиваться, важное значение имеет также доступность земли. Как свидетельствует информация LLKC – с ростом размера хозяйств, продолжает усиливаться конкуренция на рынке земли. В зависимости от региона, доступность сельскохозяйственных земель сильно отличается. Замечено, что больше возможностей в Латвии имеют хозяйства, которые находятся за пределами Земгале.

Где оперативно получить оборотные средства

„Для вклада в обеспечение урожая этого года крестьяне главным образом использовали механизм, предлагаемый продавцами горючего, – сырье весной против зерна осенью. Однако сейчас существует очень много способов финансирования – частичная продажа будущего осеннего урожая („будущая сделка”), собственное накопленное финансирование, кредитная линия в банке, заем у специализированного общества по предоставлению сезонного финансирования или у кооперативного ссудо-сберегательного общества”, – поясняет Дзинтарс Вайводс, финансист LLKC.

В сельском хозяйстве зачастую все решает скорость – способность реагировать немедленно. Поэтому в случаях, когда зерноводам необходима быстрая и простая финансовая поддержка – оборотные средства, особенно подходит предложение банка DNB для земледельцев. Это специально приспособленный кредит, который поможет закупить сырье для сезонных работ и своевременно справиться со всеми необходимыми работами. DNB предлагает доступность средств именно тогда, когда они больше всего нужны. Сумма кредита зависит от результатов финансовой и хозяйственной деятельности хозяйства – вплоть до 50 000 евро без обеспечения и до 100 000 евро с дополнительным обеспечением. Между тем его погашение установлено в течение года, когда будет продан полученный урожай.

„С земледельцами мы работаем уже более 10 лет, и за это время вместе со своими клиентами достаточно хорошо познакомились с повседневной „коркой хлеба” земледельцев. Поэтому кредит для крестьян был создан в процессе наблюдения за работами с весны до осени, что позволило узнать о потребностях, с которыми регулярно соприкасаются крестьяне – будь то средства на минеральные удобрения, семена, горючее или услуги по сушке зерна. Еще один важный момент – своим приоритетом мы выдвинули также оперативное рассмотрение и выдачу этого кредита, ведь для зерноводов один солнечный или один дождливый день может оказать существенное влияние на весь урожай”, – говорит Илзе Пане, руководитель управления малых предприятий банка DNB.

Уже сейчас крестьяне могут выяснить свои возможности получения кредита с помощью этого калькулятора https://www.dnb.lv/lv/uznemumiem/kredits-lauksaimniekiem), в свою очередь подать заявку на кредит можно здесь https://www.dnb.lv/lv/kredita-pieteikums-lauksaimniekiem) или на сайте DNB www.dnb.lv.