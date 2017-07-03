Ресторан вкусных обедов "Pumpurs Māja" ждет своих постоянных и новых клиентов в новых помещениях в гостинице Villa Jana на ул. Улиха 32.
Хозяйка и шеф-повар ресторана "Pumpurs Māja" Дзинтра Копштале приготовит вам вкусные блюда из пойманных нашими рыбаками рыб, качественного мяса и особо приготовленные супы каждый день, которыми сможете насладиться в красивом месте с хорошими напитками.
Приходите насладиться нашими блюдами: Каменной камбалой с укропным соусом, шницелем из баранины, кусочками филе сома с чесноком, домашними котлетами и многими другими блюдами.
Ресторан "Pumpurs Māja" по заказу обслуживает также банкеты и другие торжества до 40 человек, и вы можете заказать еду и торты также на вынос.
Мы работаем уже четвертый год, и наши клиенты оценили нашу кухню, на которой всегда свежие продукты.
Ждем вас в ресторане "Pumpurs Māja" в гостинице Villa Jana на ул. Улиха 32.
Время работы ресторана:
П – Закрыт
В 11-20
Ср 11- 20
Ч 11 -20
Пт 11- 22
С 11- 22
В. - Закрыт
Звонить по телефону: 29472055
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