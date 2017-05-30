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Балтийское море повезут во Владивосток  (3)

Ключевые слова ekspedīcija | Vladivostoka | RAF | экспедиция | автопробег

Три микроавтобуса "Латвия" из Лиепаи 25 мая вечером отправились повторять проведенную в 1977 году экспедицию до Владивостока, чтобы символически зачерпнутая на нашем пляже вода Балтийского моря влилась в Тихий океан возле Владивостока.

40 лет назад в конце мая 1977 года из Лиепаи во Владивосток отправились три микроавтобуса РАФ-2203 под руководством шофера-испытателя Валдиса Брантса. В поездке "От океана до океана" приняли участие также творческая команда документальных фильмов Рижской киностудии, два журналиста и врач. В честь 40-летнего юбилея этой экспедиции и 45-летнего юбилея Латвийского клуба античных автомобилей в этом году легендарная экспедиция до Владивостока повторится, ее участники отправятся в путь на трех реставрированных микроавтобусах, – рассказал член правления Латвийского клуба античных автомобилей Ивар Шенбергс, которого можно считать почти лиепайчанином – вблизи Лиепаи ему принадлежит недвижимая собственность.

Поездка началась в прошлую среду вечером на ул.Бривибас, возле границы Лиепаи. Потом микроавтобусы через город отправились к пляжу, где в три фляжки зачерпнули воду Балтийского моря. Ее, так же, как 40 лет назад, в этот раз тоже повезут во Владивосток и выльют в океан, чтобы символически обозначить слияние стартовой и финишной точек маршрута.

Все три "Латвии" – оригинальные автомобили, 1988, 1989 и 1980 годов выпуска. Микроавтобусы принадлежат членам клуба Руслану Григоровичу и Андрису Даугавиньшу. Все три микроавтобуса имеют оригинальные бензиновые двигатели емкостью 2,4 литра и 4-ступенчатые механические коробки переключения передач. И.Шенбергс на вопрос о среднем расходе горючего ответил, что из учета взятого с собой груза расход предположительно может составить около 20 литров на 100 километров.

"Цель автоэкспедиции – желание показать, что, несмотря на то, что в Латвии сейчас больше нет крупных автостроительных предприятий, у нас имеются замечательные инженеры и реставраторы, а также фантастический потенциал человеческих отношений и энтузиазма. А также один из лучших моторных музеев в Европе – Рижский моторный музей", – подчеркнул И.Шенбергс.

В команду автоэкспедиции в этот раз тоже вошло менее 10 человек. Достичь конечной цели они надеются 3 июля, – пояснил И.Шенбергс. До Владивостока предстоит преодолеть примерно 11 000 километров по следующему маршруту: Лиепая – Рига – Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань – Набережные Челны – Уфа – Челябинск – Петропавловск – Омск – Новосибирск – Иркутск – Байкальск – Улан-Удэ – Чита – Хабаровск – Владивосток.

На вопрос, нет ли опасений, что исторические микроавтобусы могут не выдержать длительного пути, участники экспедиции рассказали, что подготовка к поездке велась в течение двух лет. Р.Григорович смеется: "Когда в свое время я заговорил о такой экспедиции, на меня смотрели как на сумасшедшего. А теперь – отправляемся в путь". И.Шенбергс рассказал, что микроавтобусы начинают экспедицию в таком в хорошем техническом  состоянии, в каком не находился ни один микроавтобус этой марки, скатившийся с конвейера.

По словам И.Шенбергса, в связи с тем, что придется сталкиваться с заторами, а также зная, что двигатели микроавтобусов имеют склонность к перегреву, машины оснащены дополнительными вентиляторами. Подобраны также необходимые для дальнего пути шины. И еще салоны микроавтобусов обустроены так, чтобы в дальних переездах участники экспедиции смогли поспать. Р.Григорович отметил, что в ходе подготовки, зная слабые места "Латвии", они позаботились о большом количестве запчастей – есть стартеры, запчасти для КПП и др.

 

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