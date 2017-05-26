В пятницу у Лиепайского университета состоялся вечер хоровых песен, в котором участвовали детско-юношеские хоры с популярной латвийской певицей Самантой Тине.
Большой вечер песен с Самантой Тине
26.05.2017
Ключевые слова mūzika | koncerts | ģimenes svētki | bērnu un jaunatnes centrs | концерт | хоры
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