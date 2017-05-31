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Центральный пляж – лучшее место купания в Латвии  (1)

Ключевые слова zilais karogs | pludmale | jahtu osta | синий флаг | пляж

Близко к максимально возможному – так представитель Фонда образования в сфере среды и координатор программы синего флага в Латвии Янис Улме оценил предоставление международного экосертификата Лиепае.

В Лиепае вчера на флагштоке были подняты четыре синих флага – на центральном и юго-западном пляжах, в Беберлини и яхтенном порту.

"Еще нужно посмотреть, как будет развиваться район Военного городка", – сказал Я.Улме. Но и там, по его оценке, ситуация улучшилась. Наблюдения ежегодной экспедиции "Мое море" позволяют сделать вывод, что в разрезе пяти лет "кривая еще колеблется, но растет". В свою очередь, лиепайский центральный пляж, по оценке балльной системы синего флага, оценен выше всех экосертифицированных мест купания в Латвии. До максимальной оценки не хватило менее 10 баллов.

С тех пор как яхтенный порт в свое ведение переняло управление Лиепайской СЭЗ, в нем также "проведен ряд улучшений", – говорит координатор программы. "Есть более амбициозный взгляд в будущее", – говорит он и указывает, что такой может быть и, с точки зрения среды, и, и с точки зрения развития яхтенного туризма в целом.

Летом пляжи и яхтенный порт "Лиепая марина" также будут проверены, чтобы убедиться, все ли в порядке. В прошлом году на лиепайских пляжах синего флага проводился также международный контроль. В этом году такого, правда, не будет, но будут происходить предварительно объявленные и необъявленные проверки. "По меньшей мере раз или два раза в сезоне мы осматриваем каждое место", – говорит Я.Улме. Если в выполнении критериев констатированы несущественные упущения, например, не хватает какой-то информации о месте купания, от самоуправления требуют устранить это в течение трех, пяти дней. Если упущения "более существенные", то флаг на время спускают и самоуправление в течение 10 рабочих дней должно устранить недостатки. Параллельно этому проходят также регулярные, проводимые инспекцией здравоохранения, проверки качества воды в местах купания.

В Лиепайском регионе синий флаг вот уже традиционно получил также Павилостский яхтенный порт "Павилоста марина".

Присвоение синего флага основывается на 33 строгих критериях, которые разделены на четыре большие группы – образование в сфере среды и информация, качество воды, охозяйствование и обслуживание, безопасность.

В этом сезоне международное жюри синего флага как соответствующее всем сертификационным требованиям признало 21 место купания и яхтенный порт в Латвии. Это самое большое число в Балтийских странах, – информирует Фонд образования в сфере среды.

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