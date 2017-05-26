Чеховские страсти в стране ковбоев

Ключевые слова liepājas teātris | izrāde | Platonovs un viņa sievietes | театр | премьера

В Лиепайском театре подготовлена последняя новая постановка 110-го сезона – лирическая комедия "Платонов и его женщины" в сценической версии режиссера Дж.Дж.Джиллинджера. Действие пьесы "Платонов" русского драматурга Антона Чехова режиссер перенес из российской деревни 19-го века в Америку 60-х годов 20-го столетия.

"Платонов" – первая пьеса Антона Чехова, написанная в 1879 году, когда драматургу было 18 лет и он еще учился в гимназии. Пьеса, которой автор сам названия не дал, была найдена и опубликована только в 1923 году, спустя 19 лет после смерти Чехова. Четыре части пьесы занимают 134 страницы, и при ее постановке сценическая версия заняла бы более 7 часов, поэтому для спектаклей обычно текст существенно сокращается.

Так поступил и режиссер Дж.Дж.Джиллинджер, который в этом сезоне в Лиепайском театре работает впервые. Он подготовил сценический вариант пьесы, сам ее перевел, к тому же пошел еще дальше – перенес действие пьесы в Америку 60-х годов 20-го столетия. Эту среду на сцене воплотили сценограф Кристиан Бректе и художница по костюмам Анна Хейнрихсоне, которая в Лиепайский театр вернулась после почти 10 лет перерыва.

В версии Лиепайского театра учитель Михаил Платонов, сохранив свою должность, стал ковбоем Майклом Платоновым. Героев спектакля тоже одолевает скука, но они не играют в шахматы, как в пьесе, а пьют виски и коктейли. Когда после длительного отсутствия домой возвращаются Платонов и его жена Нэнси, начинается настоящий шквал страстей. Не только шумные вечеринки, но и сложности отношений, так как в учителя Платонова одновременно влюблены четыре женщины.

Роль Майкла Платонова доверена актеру Лиепайского театра Эгону Домбровскому. Он рассказал, что изображаемый им герой – человек, который любит всех и не хочет никого обидеть, но делает это. Одна из любящих Платонова женщин – его жена Нэнси, которую играет актриса Самира Адгезалова. "Нэнси – веселая, жизнерадостная, очень любит Платонова. Она немного наивная, но и умная, – характеризует актриса свой персонаж. – Женственная женщина, которая живет своей семейной жизнью, но потом все переворачивается вверх ногами". Но почему же эти четыре женщины так сильно любят Платонова? "Обаяние, харизма, таинственность, присущие ему", – С.Адгезалова перечислила те черты этого мужчины, которые привлекают женщин.

Актриса говорит, что страсти отношений в Америке 60-х годов помогают отобразить атмосфера и костюмы. Но почему, по ее мнению, режиссер решил перенести действие пьесы в другое время и в другую географическую точку? "По-моему, чтобы это не был типичный Чехов, типичный Платонов. Это драматизация режиссера. Визуально этот стиль тоже яркий и впечатляющий. И если это все-таки лирическая комедия, то условия, которые у нас сейчас, а также среда и костюмы, может быть, придают правильную ноту этой версии", – сказала Самира.

Премьера лирической комедии "Платонов и его женщины" состоится уже в субботу и воскресенье. "Надеюсь, зрителям понравится, – с улыбкой говорит С.Адгезалова. – Нужно настроиться на красивый и интересный спектакль, в котором переплетаются комическое и трагическое".