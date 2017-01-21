В субботу в Беберлини состоялся чемпионат по зимнему плаванию.
Чемпионат по зимнему плаванию
21.01.2017
Ключевые слова ziemas peldēšana | beberliņi | плавание | беберлини
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