В воскресенье баскетболисты "Лиепая/Триобет" провели заключительный матч регулярного чемпионата Латвийской баскетбольной лиги, в котором со счетом 75:84 усступили команде "VEF Rīga".
Чемпионат завершили поражением от VEF
17.04.2017
Ключевые слова lbl | liepāja/triobet | лбл | лиепая/триобет
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