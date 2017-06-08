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Дают указание менять мэра  (6)

Ключевые слова politika | pašvaldību vēlēšanas | lra | biedrība liepājnieki | jānis vilnītis | выборы | политика

Вчера вечером в помещении культуры "Виктория" собралось более 200 лиепайчан, которые откликнулись на предложение Латвийского объединения регионов (общество "Лиепайчане") принять участие в дискуссии и выразить свои мнения о том, как новоизбранным депутатам ЛОР поступать впредь.

Зал "Виктории" был переполнен. Мероприятие посетили многие в обществе известные лиепайчане, а также представители других партий: "Единство", "Справедливость", "Все для Латвии!" – "Тевземей ун бривибай"/ДННЛ, "Честь служить нашей Латвии", Лиепайская партия и других политических сил, в том числе группа агитаторов "Согласия", которые перед выборами приходили домой к лиепайчанам.

Собравшимся раздали номерки, которыми было определено, кто и за каким из четырех столов будет дискутировать. Каждая группа участников дискуссии обсуждала один из четырех возможных вариантов ЛОР для работы в думе, ставя плюсы и минусы. Первый столик обсуждал модель, когда ЛОР создает коалицию с Лиепайской партией, второй – работает в коалиции с "Согласием", третий – ЛОР остается в оппозиции, а четвертый вариант был так называемой радужной коалицией, когда вместе  работают все три избранные в думу политические силы.

Интересно, что нескольким агитаторшам "Согласия" выпал счастливый жребий вести дискуссию за тем столиком, за которым обсуждалась модель ЛОР + "Согласие". Вместе с этим не было неожиданностью то, что эта модель получила достаточно много плюсов (11 плюсов и 10 минусов), которые аргументировались, например, тем, что "будут реализовываться амбиционные проекты как в Риге".

Самые громкие овации и аплодисменты прозвучали тогда, когда ведущая мероприятие Майя Калниня сказала: "Я как лиепайчанка выступаю за нового лидера, за нового мэра".

"То, о чем люди только что говорили, очень важно для них, чтобы поменялось руководство думы. И я должен считаться с этим", – потом газете "Курземес вардс" сказал кандидат на должность мэра от ЛОР Янис Вилнитис, отметив, что это, вероятнее всего, будет той вестью, с которой он сегодня отправится на намеченную беседу с мэром Лиепаи Улдисом Сесксом. Встреча может состояться утром после заседания комитета городского развития, в свою очередь, вечером у Вилнитиса намечена беседа с лидером "Согласия" Валерием Агешиным.

 

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