Ключевые слова kristaps porziņģis | basketbols | ventspils ielas parks | basketbola laukums | порзиньгис кристап | баскетбол | нба

Вчера в неформальной атмосфере Кристап Порзиньгис официально открыл вторую названную его именем общественную баскетбольную площадку, которая находится в парке ул.Вентспилс, в нескольких шагах от дома его семьи.

Уже задолго до намеченного на 15 часов открытия площадки на ней стали собираться не только участки проходящего на этой неделе баскетбольного лагеря Кристапа Порзиньгиса и совсем маленькие баскетболисты, но и жители Чертовой деревни и других районов Лиепаи. Многочисленно прибыли также представители латвийских масс-медиа.

Сам Кристап речами не увлекался, а сразу приступил к открытию площадки, попытавшись сделать это точным трехочковым броском из центра площадки, однако неудачно. Помешал ветер, – сделал вывод игрок клуба "Никс" НБА. Однако другому характерному для него элементу баскетбола – заколачиванию мяча в корзину сверху, или данку – не помешало ничего.

Тут же после открытия площадки Кристап оказался в окружении болельщиков всех возрастов и обоих полов. Почитатели таланта лиепайчанина прибыли даже из Валмиеры, правда, молодая семья приехала в Лиепаю не только для того, чтобы встретить К.Порзиньгиса, однако это было удачное совпадение, так как оба сынишки занимаются баскетболом и являются большими фанатами лиепайчанина, о чем свидетельствовали надетые футболки "Никс" с номером 6. Валмиерские мальчишки получили также желанные автографы.

Жильцы окрестных домов заметили, что новую площадку, созданную на финансирование фонда семьи Порзиньгисов, молодежь испробовала и активно использовала уже в конце прошлой недели.

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 16 июня.