День НВС в Лиепае начался с молитвы

Ключевые слова latvija | neatkarības atjaunošanas diena | латвия

В честь годовщины провозглашения независимости Латвии сегодня в Лиепае проходит День Национальных вооруженных сил (НВС). День начался с молитв в соборе св. Троицы.

В мероприятии приняли участие также президент Латвии Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис и другие должностные лица страны и города.