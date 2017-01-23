Ключевые слова pareizticīgie | iegremdēšanās | rituāls | православные | праздник

В минувший четверг, 19 января, в православный праздник Святого Богоявления почти 20 человек в Гробинской волости совершили православный обряд. Они погружались в воду, чтобы избавиться от грехов.

В проруби на пруду возле Бартского шоссе вода была по грудь. Согласно традиции, человеку необходимо трижды окунуться с головой, каждый раз перекрещиваясь.

Рядом с прорубью была установлена икона 19-го века. "На Украине во время голодомора сестра моей бабушки прятала ее на чердаке. Когда икона попала ко мне, стекло было разбито. Я заменил его", – поведал смотритель кладбищ Гробинской, Медзской, Бартской и Гавиезской волостей Сергей Тихонов, который шесть лет назад эту православную традицию купания в проруби в праздник Крещения Господня оживил в Гробинском крае.

Но на купание прибыли не только православные. "Мы делаем это потому, что должны совершать это во имя Господа, для остальных это самоутверждение", – пояснил Сергей. Все собравшиеся были в хорошем настроении.

До проруби мужчины скользили по льду, покрытому тонким слоем воды. Они не боятся провалиться, толщина льда 14 сантиметров. Сергей пояснил, что на сей раз при температуре плюс четыре градуса окунуться труднее, чем при большом морозе. "Температура воды подо льдом обычно 3 – 4 градуса. Если большой мороз, это кажется как бы теплой ванной", – сказал Сергей. Хозяин клуба "Биг севен" Вилис Розга, выйдя из проруби, не скрывал своей радости: "Очень хорошо. Лучше и быть не может. Вам тоже нужно попробовать!" Он в этом мероприятии участвует уже в пятый раз. Чтобы не заболеть, сразу же после выхода из воды нужно насухо вытереться полотенцем, выпить горячий чай. "Вечером, возможно, примем и что-нибудь покрепче", – с улыбкой говорит Вилис. Не нужно бояться заболеть. Скорее наоборот. В прошлом году один парень приехал и долго думал: окунаться или нет, поскольку он был простужен. Но он погрузился в воду и на следующий день все неприятные симптомы исчезли.

В первый раз в мероприятии приняли участие восемь человек, на сей раз почти 20. Подмечено – когда этот праздник выпадает в выходные, активность больше. Не все в разгар рабочего дня могут выбраться в Гробиню, чтобы на работе не было проблем и не пришлось отчитываться, – пояснил Сергей.

Заранее купание в проруби в праздник Крещения особо нигде не популяризируется, кто знает, тот приезжает и берет с собой других. Ядро составляют друзья по бане. Насколько можно было понять, по этой причине женщин мало. На сей раз была лишь одна. Парикмахер Эдите Студенникова впервые совершила этот православный обряд. "Я об этом думала уже давно. Хотелось сделать, поэтому согласилась", – говорит она. Предложение поступило от одного постоянного почитателя этой традиции. Эдите признала, что для нее это не только самоутверждение, но и вопрос веры – она православная. После купания она не скрывала, что до этого немного боялась. "Было не так уж страшно. Я ожидала, что будет труднее", – отметила она.

Правда, ряды любителей зимнего плавания никто не пополнил. "Мы безрассудны, но не до такой степени", – в шутку сказал Сергей. Неужели без подготовки можно такое совершить? "Все ведь начинается в голове", – ответил он.