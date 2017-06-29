Доехать до Рима

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Ключевые слова velosipēdi | 4 džentlmeņi | piedzīvojums | путешествие | велосипедисты

Перед Яновым днем отправились в путь из Лиепаи в Рим четверо велосипедистов – Эдуард Бремер, Айгар Эглитис, Андрис Ивиньш и Марцис Мартинсонс. Их цель – преодолеть 2400 километров за 12 дней. Перед стартом ребята были в хорошем настроении – наконец-то наступил момент, к которому они готовились в течение нескольких месяцев.

Хотя все четверо велосипедистов – из Риги, местом старта для большого приключения они выбрали концертный зал "Лиелайс дзинтарс" в Лиепае. Это связано с историческим Янтарным путем. Было несколько версий о том, куда отправиться. Последняя – отправиться из Риги в Нордкап, самую дальнюю северную точку Европы в Норвегии, но договорились: раз уж мучиться, то пусть будет хотя бы тепло! Андрис выступил с предложением исторического Янтарного пути, то есть из Лиепаи в Рим. Без долгих дискуссий решение было принято единогласно.

На часах половина восьмого утра, старт через полчаса. "Настроение колоссальное", – признал Эдуард, хотя они не выспались. Так уж получилось, что спать легли около часа ночи. В Лиепаю они приехали еще вчера, ночевали у знакомых. "Физически чувствуем себя отлично. Понятно, что уровень подготовки у каждого отличается, тренировались согласно своим возможностям. А в целом находимся в хорошей физической форме, – сказал Эдуард, пояснив, что ребята серьезно готовились к этому вызову. – Конечно, мы не профессиональные спортсмены, которые все время могут посвящать тренировкам. Но все мы очень хорошо знали, что без вложенного труда это приключение до конца довести было бы невозможно".

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 29 июня.

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