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Дополнено – Первый самолет встретили воротами из воды  (12)

Ключевые слова lidosta | airbaltic | lidojumi | аэропорт

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" со вторника начала выполнять полеты между Ригой и Лиепаей, сообщили агентству ЛЕТА ее представители.

Первый полет из Риги в Лиепаю состоялся в 23.25 во вторник. Прибывший самолет встречали должностные лицы и ворота из воды, созданные из водометов пожарных машин.

"Мы рады начать полеты по этому внутреннему маршруту, соединяющему Ригу с Лиепаей. Новый маршрут между столицей и третьим по величине городом Латвии дополняет уже существующий маршрут в Палангу и он важен для региональных экономик и развития туризма в Курземе и на северо-западе Литвы", - отметил сполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

"Возобновление регулярных полетов из Лиепайского аэропорта я рассматриваю как еще один важный шаг в превращении Лиепаи в современный, европейский, международно узнаваемый город. Это не только придаст новый импульс развитию туризма и гостеприимства, но и будет способствовать реализации новых идей в бизнесе, логистике, привлечении инвесторов и других областях. Причем я уверен, что не только Лиепаи, но и всего Курземского региона", - сказал мэр Лиепаи Улдис Сескс.

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