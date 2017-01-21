 Дополнено – По-весеннему зимнее плавание

Ключевые слова ziemas peldēšana | beberliņi | плавание | беберлини

Проходивший в пятый раз открытый чемпионат Лиепаи по зимнему плаванию, который одновременно являлся этапом чемпионата Латвии по зимнему плаванию, больше всего запомнится по-весеннему теплой погодой и большим количеством участников, среди которых также были гости из Литвы и Эстонии.

Алдер Хартман из Таллина перед стартом рассказал, что дальний путь в Лиепаю проделал для того, чтобы удовлетворить свою тягу к зимнему плаванию, которое в его стране в последние годы переживает взрыв популярности. В Лиепае он решил стартовать во всех трех дисциплинах, и во всех трех у него были абсолютно лучшие результаты: в заплыве на 100 метров – 1 минута и 2 секунды, в заплыве на 50 метров вольным стилем – 28 секунд, а в заплыве на 25 метров брасом – 16 секунд.

Среди местных пловцов лучших успехов добилась гробинчанка Агате Адиня, которая победила в заплыве на 100 метров, преодолев эту дистанцию за 2 минуты и 9 секунд.

Лучшими лиепайчанами в этих соревнованиях были Инт Тирковский и Лига Розенштейна в заплыве на 50 метров, а 5-летняя лиепайчанка Марлена Кривцова была самой юной участницей соревнований.