Ключевые слова Pasta iela | radio iela | negadījums | ielūzt asfaltā | дтп

Вчера около половины десятого утра на углу улиц Паста и Радио мусоровоз фирмы "Видес пакалпоюму група" провалился до половины колеса.

"Сердце остановилось", – охарактеризовал шофер ощущения в момент, когда задним ходом пытался заехать на ул.Паста, чтобы опустошить контейнеры, но колесо 20-тонной автомашины неожиданно провалилось. Автомашина накренилась и без посторонней помощи из ямы невозможно было выбраться, из-за чего на перекрестке возникли препятствия для движения транспорта.

К решению ситуации подключилась государственная полиция, которая вызвала Государственную пожарно-спасательную службу. Вместе с "Видес пакалпоюму група" оценив ситуацию, спасатели решили вытащить мусоровоз из ямы. Все в целом длилось около часа. Очевидных повреждений машина не получила.

По заданию Лиепайского коммунального управления на место происшествия были направлены работники предприятия "Курземес бувсервисс", они яму расширили и констатировали, что виновата износившаяся канализационная труба ливневых стоков. Она лопнула, и вода размыла грунт под асфальтовым покрытием. Легковая автомашина, может быть, в этом месте не провалилась бы, а из-за большого веса мусоровоз проломил асфальт, – пояснил начальник дорожной отрасли коммунального управления Мартиньш Якобсонс.

Случаи, когда из-за размытого грунта на улицах образуются такие ямы, в Лиепае происходят время от времени. М.Якобсонс вспоминает, что до реконструкции улицы Целтниеку там провалилась фура, подобный случай был и на ул.Улиха.