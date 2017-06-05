Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 6. июня

+15°C
Ветер: DR 2.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Ardis, Ingrīda

Дополнено – В дыру в асфальте провалился мусоровоз  (26)

Ключевые слова Pasta iela | radio iela | negadījums | ielūzt asfaltā | дтп

Вчера около половины десятого утра на углу улиц Паста и Радио мусоровоз фирмы "Видес пакалпоюму група" провалился до половины колеса.

"Сердце остановилось", – охарактеризовал шофер ощущения в момент, когда задним ходом пытался заехать на ул.Паста, чтобы опустошить контейнеры, но колесо 20-тонной автомашины неожиданно провалилось. Автомашина накренилась и без посторонней помощи из ямы невозможно было выбраться, из-за чего на перекрестке возникли препятствия для движения транспорта.

К решению ситуации подключилась государственная полиция, которая вызвала Государственную пожарно-спасательную службу. Вместе с "Видес пакалпоюму група" оценив ситуацию, спасатели решили вытащить мусоровоз из ямы. Все в целом длилось около часа. Очевидных повреждений машина не получила.

По заданию Лиепайского коммунального управления на место происшествия были направлены работники предприятия "Курземес бувсервисс", они яму расширили и констатировали, что виновата износившаяся канализационная труба ливневых стоков. Она лопнула, и вода размыла грунт под асфальтовым покрытием. Легковая автомашина, может быть, в этом месте не провалилась бы, а из-за большого веса мусоровоз проломил асфальт, – пояснил начальник дорожной отрасли коммунального управления Мартиньш Якобсонс.

Случаи, когда из-за размытого грунта на улицах образуются такие ямы, в Лиепае происходят время от времени. М.Якобсонс вспоминает, что до реконструкции улицы Целтниеку там провалилась фура, подобный случай был и на ул.Улиха.

  • Комментарии (26)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Галереи

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!