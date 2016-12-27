Ключевые слова laikapstākļi | vējš | ветер

Существенных разрушений сильные прорывы ветра городу не причинили – местами в парках и на улицах сломаны деревья или их ветки, но самый большой урон понесли владельцы двух автомашин.

Около 11.40 на ул.Яня ветвь упала на автомашину "Фольксваген Пассат", а на перекрестке улиц Земниеку и Парка в 10.15 обломившаяся ветвь повредила лобовое стекло и капот автомашины "Тойота", – корреспонденту "Курземес вардс" поведали в государственной полиции.

И в Лиепайском порту последняя в этом году буря особого ущерба не нанесла. Правда, во вторник утром на 75 сантиметров в порту повысился уровень воды, но, по словам капитана Лиепайского порта Петериса Гудкова, это отнюдь не критический рубеж. "Ранее бывало, что во время бури уровень воды поднимался даже примерно на полтора метра", – рассказал капитан порта.

Буря, которая вчера пронеслась над Лиепаей, была частью циклона, возникшего над Атлантическим океаном, – сообщила руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя. Наибольшей силы на территории Латвии порывы ветра достигали в первой половине дня, когда именно в Лиепае зарегистрированы порывы северо-западного ветра до 25 метров в секунду. Во второй половине дня были высказаны прогнозы, что вечером ветер вновь усилится, а также ночь обещает быть с сильными порывами ветра. Такие циклоны, которые несут с собой сильный ветер, обычно появляются над Атлантическим океаном, и более сильные бури обрушиваются на Западную Европу. И на этот раз стихия наиболее сильно бушевала над Британскими островами и в Скандинавии. Но, добравшись до Латвии, она частично утратила свою силу.

В целом в Латвии проведенные рождественские дни были теплыми, температура воздуха была выше нуля как ночью, так и днем, – сообщает ЛЦСГМ. 26 декабря утром даже были достигнуты два новых рекорда тепла – в Павилосте плюс 8,1 градуса и на Колке плюс 9,8 градуса. До этого самый теплый период был в 2011 году. Во второй половине недели в Северной Европе снова активизируется действие циклонов, поэтому в канун Нового года погодные условия будут схожими – теплыми и ветреными.