Довольны результатом, но не игрой

Ключевые слова hk liepāja | хк лиепая | хоккей

Хоккейный клуб "Лиепая" в субботу на своей площадке в не очень зрелищном, но привычно результативном матче Латвийской высшей лиги со счетом 7:2 обыграл "Призму".

Латвийская высшая лига.

"Лиепая" – "Призма" 7:2 (2:1, 2:0, 3:1).

Лиепая, 21 января, 289 болельщиков.

Судьи: А.Борисов, М.Богданов, А.Казакс, В.Левалдс.

Голы: 8:14 Логунов (Римьянс, Жучков) – 1:0, 16:12 Конишев (Богданов, Фрейманис) – 1:1 (в меньш.), 19:54 Фрейс (Планиц) –2:1. 37:34 Кондратс (Калнс, Дилевка) – 3:1, 37:44 Римьянс (Логунов) – 4:1. 41:53 Калнс – 5:1, 43:30 Гринбергс (Риекстиньш, Лобачев) – 5:2, 56:48 Калнс (Дилевка, Кондратс) – 6:2, 57:42 Кондратс (Фрейбергс, Дилевка) – 7:2.

Штрафные минуты: 6 (0+6+0) – 6 (4+2+0).

Вратари: Конрадс – Закревский (с 20:00 – 37:44 Йошихиро).

Лучшие игроки: Конрадс – Лукашевский.

Еще не прошла первая минута матча, когда из-за травмы главного судьи Александра Борисова примерно на 10 минут был прерван матч. Пытаясь избежать столкновения с лиепайчанином Марисом Дилевкой, судья неудачно упал, и по неофициальной информации получил травму ключицы, а также, возможно, обоих плеч. После этого эпизода единственным главным судьей мачта стал Максим Богданов.

Вскоре из борьбы выбыл нападающий "Лиепаи" Дмитрий Корнилов, которого травмировал игрок "Призмы" Янис Петерсонс, заработавший в этом матче, который в целом проходил корректно, 4 из 6 штрафных минут своей команды.

Другие его товарищи по команде тоже играли во вполне физический хоккей. Таким стилем игры рижане добились того, что у "Лиепаи" опять возникали проблемы с началом своих нападений. Более продуктивными были дальние передачи и так называемые гибридные пробросы, после которых "львам" удавалось задерживаться в зоне нападения.

Успех в нападении "Лиепае" обеспечивал натиск на ворота противников. С небольшого расстояния счет матча открыл Логунов, перед воротами неудачно игравших вратарей "Призмы" обыграл Фрейс, а во втором периоде игру фактически сломили еще два подобных эпизода.

В третьем периоде нападения "Лиепаи" были самыми динамичными, а забитые голы – самыми красивыми в этом матче. Калнс отличился как после своего фирменного сольного прохода, так и после замечательной подачи Дилевки, Кондратс свой второй гол матча тоже забил после красивой сыгровки хозяев.

В среду, 25 января, в 18.30 "Лиепая" примет "Пардаугаву".

Комментарий

Главный тренер ХК "Лиепая" Игорь Лебедев:

– Я доволен результатом, но не игрой. У нас опять были проблемы с началом нападений. Успешно провели концовки периодов. Двумя последними забитыми шайбами порадовали зрителей, которые уже стали освистывать нашу игру.