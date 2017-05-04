Дуб столетия – и в Лиепае

Ключевые слова latvijas simtgade | prezidents | Raimonds Vējonis | ozols | латвия | мероприятие

"Будем черпать силы у дуба, чтобы в повседневных трудах мы могли создать такую Латвию, какую хотим, какова Латвия наших идеалов", – в обращении к лиепайчанам вчера сказал президент государства Раймонд Вейонис, который вместе с другими высшими должностные лицами прибыл, чтобы и в Лиепае, и сначала также в Нице символично посадить дубы столетия государства. Точно так же вчера, в День восстановления независимости Латвии, это происходило по всей нашей стране в рамках посвященной столетию государства акции "Обними Латвию".

В Лиепае место для дубка было выбрано на названной именем первого президента государства Яниса Чаксте площади, где в 1925 году тогдашний глава государства сажал липы. В ожидании высокопоставленных гостей на площади уже собрались многие лиепайчане, а самую ответственную работу по посадке дерева уже проделала заботящаяся о городских насаждениях работница ООО "Тронзитс Л" Дзинтра Вилце – место для деревца уже подготовила и почти его посадила. Следуя указаниям садовницы, президенту страны Раймонду Вейонису и председателю думы Улдису Сесксу оставалось только взять две лопаты и закончить засыпать посадочную яму землей, создать приствольный круг и полить молодое деревце.

У.Сескс в своем обращении сказал: "Начало Латвии – в наших сердцах". Стихи Ояра Вациетиса читала актриса Ольга Дреге, которая вместе с президентом страны вчера также участвовала в празднике посадки нескольких дубов и призналась "Курземес вардс", что чувствует себя крестной этих новорожденных дубков. Актриса сказала, что очень довольна и счастлива и переполнена патриотическими чувствами, и пожелала латвийским дубам "счастливой жизни, чтобы птички гнездились, чтобы всегда хватало листьев для Яновых венков. Чтобы они стали нашими стражами и обняли Латвию, которая так много страдала".

В мероприятии участвовал также хор Лиепайской государственной 1-й гимназии. "Приятно петь для Лиепаи. Мы благодарны за то, что 27 лет назад обрели свою независимость, что можем быть самостоятельными, что у нас есть свое государство", – сказала хористка Лиепайской государственной 1-й гимназии Аполония Приедиена.

Президент государства вчера сажал дубы не только в Нице и Лиепае, в его программе была также посадка деревцев в Резекненском крае и Даугавпилсе. В свою очередь, в окрестных краях Лиепаи дубки столетия посадили еще в Руцавском крае у первого пограничного столба государства, у основной школы и в центре Сикшни, в Приекульском крае, где он был посажен как "страж Латвии и народа", в Павилостском крае у народного дома, в Вайнедском крае, где дубки должны расти как символ могущества, долголетия и благородства.