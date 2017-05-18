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Дублеры дважды победили "всухую"

Ключевые слова futbols | dublieri | liepāja 2 | футбол | дублеры

В двух матчах чемпионата дублеров Латвийской футбольной высшей лиги на своем поле команда "Лиепая-2" со счетом 1:0 обыграла команду "Метта/ЛУ-2", а со счетом 7:0 разгромила команду "Рига-2". 

"Лиепая-2": Ралькевич, Куртиш, Гей, Туманов, Краутманис (Кигурс), Бачиашвили, Диоп (Томич), Яунарайс-Январис (Тоберс), Юрковский, Ваганчук (Дразниекс), Рубезис. 

В составе рижской команды на поле вышли несколько футболистов высшей лиги, но у лиепайчан в этом показателе был перевес, и хозяева весьма богато использовали ресурсы игроков высшей лиги, а впервые на матч был заявлен 19-летний мавританец Аласан Диоп. Правда, судьбу матча решил автогол игрока команды "Метта/ЛУ-2" Мартиньша Бидерса на 56-й минуте встречи. 

"Лиепая-2": Звиедрис, Диоп (Краутманис), Кигурс (Фогелис), Тоберс, Ваганчук (Дразниекс), Янсонс, Рубезис, Бачиашвили (Э.Петерсонс), Томич (Р.Петерсонс), Туманов (Кипстс), Куртиш. 

В матче с дублерами "Риги" счет на 4-й минуте открыл Диоп, а на 36-й и 39-й минутах Ваганчук и Янсонс укрепили перевес лиепайчан. После перерыва хозяева поля точностью отличились еще четыре раза, когда еще один гол забил Янсонс, два мяча – также Рубезис, а один – вышедший на поле в качестве замены младший из братьев Петерсонсов – Эдгар.

В понедельник, 22 мая, лиепайчане на выезде встретятся с командой "Елгава-2".

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