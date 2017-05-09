"Единство" мечтает о Лиепае как о Кремниевой долине

Ключевые слова pašvaldību vēlēšanas | kandidāti | programma | Vienotība | выборы | политика

Лиепайское отделение партии "Единство" за день до государственного праздника представило свою команду, которая примет участие в предстоящих в будущем месяце выборах, а также программу, или "мечту о Лиепае".

"Команда сильная и мотивированная", – сказал кандидат "Единства" на должность мэра Лиепаи Карлис Страутиньш, который является также лидером списка кандидатов в депутаты Лиепаи. В следующую тройку после него входят член правления ООО "Лиепаяс аутоставвиетас" Армин Робежниекс, председатель правления Латвийского совета творческих союзов Даце Блуке и предприниматель Улдис Рога. Большая часть кандидатов в депутаты "Единства", правда, не являются членами партии. Даже тогда, если они будут избраны в самоуправление, К.Страутиньш к партии, вероятнее всего, не присоединится. "Независимость для меня важнее", – пояснил он.

Задуманные в своей программе работы "Единство" разделило на две части – такие, которые нужно сделать немедленно, и дорогостоящие долгосрочные вклады, которые необходимы, чтобы Лиепая могла развиваться, – поведал кандидат на должность мэра Лиепаи от "Единства".

"Одна из важнейших аудиторий, по нашему мнению, – молодежь, поскольку она будет жить в нашем городе и тогда, когда нас больше не будет. И она должна решать о процессах, которые происходят сегодня, чтобы продолжать в них жить завтра", – сказал К.Страутиньш.

Одно из предложений "Единства" – создание думы молодежи, таким образом привлекая молодых людей к принятию политических решений и решению вопросов развития города. Также партия обязалась поддерживать академию молодых предпринимателей, в которой молодые коммерсанты могли бы развивать свои бизнес-способности, привлекать для осуществления своих задумок стартовый капитал. Одна из целей – создание центров развития детского творчества и любознательности.

Другой приоритет "Единства" связан с семьей – каждому малому лиепайчанину будет обеспечен детсад, бесплатный общественный транспорт, или э-билеты для родителя первоклассника или сопровождающего его лица, бесплатные обеды в детсадах и т.д.

Для решения проблемы предпринимателей "Единство" предлагает создать в самоуправлении агентство одной остановки с возможностью электронным способом следить за развитием процессов. "Мы также видим, как должен измениться Лиепайский университет", – сказал кандидат на должность мэра от "Единства", пояснив, что в сотрудничестве со школами города нужно обращать внимание не только на те профессии, которые актуальны в данный момент, но и на те, которые будут важны завтра. Акцент нужно ставить также на пожизненное образование, – отметил У.Рога. Команда "Единства" считает, что существенный вклад в развитие города могут дать также виртуальные посольства, важно развивать отрасль информационных технологий, или ИТ. "Наша мечта, чтобы Лиепая через 15 лет могла бы стать латвийской Кремниевой долиной", – сказал К.Страутиньш.

Сениорам партия хочет предложить разные скидки для проезда в общественном транспорте, специализированные площадки для физических упражнений и другие блага. "В настоящее время экономисты работают над финансовыми расчетами, но похоже, что мы сможем предложить сениорам после 75 лет бесплатное страхование здоровья", – поведал лидер списка "Единство".

У партии есть также задумки, связанные с развитием других отраслей – в Лиепае нужно создать сильный магнит туризма, например, подводный морской музей или центр развлечений и науки, продолжить развитие променада до мола, выдвинуть Лиепаю для получения титула столицы европейской культуры в 2027 году, поддержать создание круглосуточной аптеки.

Чтобы умножить число жителей, "Единство" готово осуществить разные задумки, поддерживая семьи, которые переселяются в Лиепаю. В свою очередь, для получения мобильности лиепайчан команда партии в случае избрания, приступит к работе над тем, чтобы в будущем наш город с Ригой связывало бы движение скоростного поезда. И, как отметил К.Страутиньш, "немного сумасшедшее решение" для активных лиепайчан – мечта о том, что Лиепая принадлежит лиепайчанам. А именно, есть идея создать платформу общего финансирования, в которой лиепайчанам могли бы принадлежать микродоли капитала какого-нибудь городского предприятия. Таким образом, совместными вложениями будет возможность осуществлять строительство некоторых объектов, например, новой гостиницы.