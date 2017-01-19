Ключевые слова satiksme | satiksmes drošība | ziema | riepas | protektors | CSDD, Valsts policija | reids | движение | дороги | безопасность

В том, что даже зимой некоторые автоводители едут на машине, оснащенной несоответствующими шинами, газета "Курземес вардс" убедилась, участвуя в организованном ДБДД рейде, во время которого работники государственной полиции и инспекторы технического осмотра на улицах проверяли шины транспортных средств.

Начальник Лиепайского отделения ДБДД Гвидо Кирсонс пояснил, что цель рейда – в условиях повседневности убедиться, с какими шинами и в каком техническом состоянии в движении участвуют транспортные средства. "Да, отправляясь на ежегодный технический осмотр, автоводители стараются свои транспортные средства более или менее привести в порядок, а на улице видна реальная ситуация, – сказал Г.Кирсонс. – На дороге, осуществляя технический контроль транспортных средств, констатируются существенные несовершенства в техническом состоянии транспортных средств". Он напомнил, что у зимних шин минимальная глубина протектора 4 мм.

У некоторых транспортных средств, хотя они были оснащены зимними шинами, глубина протекторов не отвечала требованиям – шины были слишком изношены. Например, у одного кроссовера была вконец изношена одна шина. А автомашина "Фольксваген Гольф" одного молодого автоводителя была оснащена шинами с глубиной протектора лишь 2,6 мм. Водитель газете пояснил, что перед зимой при монтаже шин не обратил внимания на глубину протектора – есть зимние шины, и все.

В целом во время рейда с 13.15 до 15.45 было проверено 42 транспортных средства. У четырех из них была констатирована несоответствующая глубина протектора шин. К тому же в одном из этих транспортных средств ехала беременная женщина. Глубина протектора шин этого транспортного средства составляла 1,8 мм. Обо всех нарушениях были составлены протоколы. За использование несоответствующих шин можно сделать предупреждение и можно также применить денежный штраф до 40 евро.