Экспресс столетия встречают в Новой Лиепае

Ключевые слова simtgades ekspresis | koris | dejas | svētki | simtgades svētki | поезд | танцы

Оказавшиеся в их почтовых ящиках приглашения на встречу праздничного поезда столетия Латвии в субботу вечером на Лиепайской железнодорожной станции побудили довольно много людей действительно отправиться на станцию, чтобы с улыбками и аплодисментами встретить этот экспресс.

Специальный поезд столетия с певцами и танцорами по стране путешествовал три дня, и на время поездки он стал домом для артистов. Маршрут охватил все исторические регионы – Латгалию, Земгале, Курземе и наконец – Видземе. Экспресс останавливался в 12 местах Латвии: от Индры в Латгалии до Лиепаи в Курземе, а на третий день, позавчера, он отправился в Валку, в город на границе с Эстонией. Во всех 12 местах участники выступали с концертами.

Из необычного поезда вышло более 170 пассажиров – участники хоров "Рига", "Монета" и "Балсис", а также народных танцевальных коллективов "Ачкупс", "Ауда", "Дардедзе". В поздний вечерний час в Лиепае приехавших встретили не только живущие в ближайшей округе люди из Новой Лиепаи, но и духовой оркестр, созданный силами симфонического оркестра и музыкантов училища музыки, искусства и дизайна, а также танцевальные коллективы "Банга" и "Бандзениеки". Среди встречавших было также руководство города – председатель думы Улдис Сескс и его заместитель Вилнис Витковский.

Для Новой Лиепаи уникальным и для многих жителей этого района удивительным, очень радующим и отзывчиво принятым было шествие певцов и танцоров в ярких народных костюмах от вокзала по ул.Ригас до Аннинского рынка, где была специально сооружена сцена для концерта, который в этот раз был подготовлен как танцевальная дуэль гостей и местных коллективов под названием "Кубок дружбы". Задачей зрителей было радостными возгласами показывать, кто в их глазах заслуживает большей похвалы – выступления местных коллективов или гостей. Ведущим мероприятие – актерам Лиепайского театра Роланду Бекерису и Самире Адгезаловой не приходилось лишний раз побуждать публику, так как паре сотен зрителей понравились жизнерадостные танцы в исполнении как лиепайчан, так и рижан, и, в конце концов, в этой "дуэли" победила дружба. В моменты передышки народных танцевальных ансамблей сцену заполняли студии современных танцев Лиепайского детско-юношеского центра "Дзинтари", "Роталя", "Дзиркстелите", духовой оркестр "Лиепая", а также участники цирка "Безтемата".