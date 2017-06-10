В минувшую субботув Лиепае прошел фестиваль ходьбы с палки, который собрал более ста участников.
Фестиваль собрал более сотни ходоков
10.06.2017
Ключевые слова nūjošana | nūjo ar vēju | imants ločmelis | sacensības | jūrmalas parks | pludmale | aktīvā atpūta | ходьба с палками | фестиваль
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Фестиваль собрал более сотни ходоков
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