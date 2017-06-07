ФK "Лиепая/Мого"- "Жальгирис" 1:0
07.06.2017
Ключевые слова futbols | fk liepāja/mogo | лиепая/мого | футбол
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Галереи
-
Дают указание менять мэра (19)
Вчера вечером в помещении культуры "Виктория" собралось более 200 лиепайчан, которые откликнулись на предложение...
08.06.2017 + читать больше
-
Ночи в искрометной стихии
В фойе Лиепайского дома латышского общества представлены выполненные в технике "steel wool" фотоработы. Авторы выставки...
08.06.2017 + читать больше
-
ФK "Лиепая/Мого"- "Жальгирис" 1:0
07.06.2017 + читать больше
-
Лиепаю посетили ретро автомобили
В понедельник вечером в наш город прибыли участники авто пробега на ретро автомобилях, в основном марки "Bentley". В...
06.06.2017 + читать больше
-
На выставке – созданное в рамках пленэра (1)
В ожидании организуемого Айваром и Ингой Клейнсами 22-го Международного пленэра рисовальщиков и живописцев "Лиепайская...
06.06.2017 + читать больше
-
Звон колоколов возвестил "Ночь церквей" (1)
В пятницу незадолго до 18 часов с перезвона колоколов началась "Ночь церквей", и храмы разных конфессий на несколько...
06.06.2017 + читать больше
Saistītās ziņas
-
На выезде уступили РФС
-
Победа в Бабите
-
В Лиепае гостит молодежь "Ливерпуля"
-
"Кароста" в дебюте громит (2)
-
Камеш встретится с победителями чемпионов
-
Дублеры повторили 3:0
-
Лиепайчане одолели и "лосей"
-
Дублеры дважды победили "всухую" (3)
-
ФК "Кароста" – спортивный и социальный проект (5)
-
Камеш будет бороться за премьер-лигу
-
"Львы" заманили в ловушку
-
Гостеприимство первого круга, доминирование и середина таблицы
Добавить комментарий