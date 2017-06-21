Ключевые слова osta | loču kuģis | Ausma | порт | суднo

Порой персонал входящих в Лиепайский порт грузовых судов, встречая лоцманов, удивленно спрашивал – как это так получается, что в стране Евросоюза еще эксплуатируются лоцманские суда почти 30-летней давности?

Управление Лиепайской специальной экономической зоны замысел о приобретении нового лоцманского судна лелеяло уже некоторое время, и наконец в этом месяце наш порт дождался пополнения флота. К тому же это впервые, когда приобретено не подержанное, а совершенно новое плавсредство.

"Мы уже давно это заслужили", – говорит капитан Лиепайского порта Петерис Гудков, перечисляя преимущества нового судна – скорость, мощность двигателя, способность маневрирования, надежность, современные устройства навигации и т.д. Столь современного лоцманского судна нет даже у гораздо более зажиточного соседнего порта Вентспилса. Новое судно по традиции названо женским именем "Аусма".

А его крестной матерью стала актриса Карина Татаринова, у которой теперь будут новые заботы как о судне, так и о его команде. Но у крестной матери есть и свои привилегии – она может подниматься на борт судна в любое время и отправляться на нем, куда пожелает, разумеется, согласовав это с капитаном, – отметил управляющий СЭЗ. В дальнейшем во флоте лиепайского порта будут две "лоцманские сестры" – "Аусма" и "Аустра", а построенный в 1991 году "Пилот-4" будет продан с аукциона.

По сравнению с "Аустрой" и "Пилотом", новое судно значительно меньше, длиной всего 14,1 метра, но гораздо более маневренное. "Если старые суда могут развивать скорость 11-12 узлов в час, то новое – более 20 узлов в час", – указал капитан порта.

Хотя погодные условия не позволяли судну развить полный ход, путь из судоверфи Курессааре (остров Сааремаа, Эстония) в Лиепаю лоцманское судно преодолело примерно за шесть с половиной часов. Вместе с эстонскими коллегами в этом переходе участвовали также капитан "Аусмы" Оскар Кадегис и механик Янис Инге, в Павилосте к ним присоединился также управляющий Лиепайской СЭЗ Янис Лапиньш.

Команде к судну еще нужно привыкнуть, но О.Кадегис уже оценил то, насколько "Аусма" удобно управляема – есть как скорость, так и мощность.

"Судно более легкое в управлении, но гораздо более мощное. Навигация просто удивительная. Судно очень современное", – в свою очередь, радуется Я.Инге.

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 21 июня.