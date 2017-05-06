ФОТО: Творческий квартал улицы Кунгу открыл сезон с "Праздником березового сока"
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06.05.2017
Ключевые слова kungu ielas radošais kvartāls | svētki | tradīcijas
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