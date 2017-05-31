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Главные призы остались в Лиепае

Ключевые слова sporta vingrošana | спортивная гимнастика

В Лиепае состоялся чемпионат города по спортивной гимнастике. Лиепайчанка Анастасия Дубова на этих соревнованиях в группе сениоров победила в многоборье, а также завоевала три первых места в отдельных упражнениях.

В чемпионате Лиепаи участвовали 85 спортсменок из Латвии, Литвы, Белоруссии и России. В первый день соревнований спортсменки соревновались в многоборье, и воспитанница тренеров Ирины Даниловой и Ларисы Рословой – Анастасия Дубова стала победительницей, а 2-е место заняла еще одна лиепайчанка – Маргарита Александрова. В группе юниоров победительницей была коронована Дарья Матюшенко из Могилева, а 2-е место заняла воспитанница тренеров Виты Гульневой и Татьяны Юренко – Зане Петрова, в свою очередь, на 3-м месте была воспитанница Ирины Даниловой и Ларисы Рословой – Александра Тищенко.

На второй день соревнований спортсмены состязались за победу в отдельных упражнениях. Участница сборной Латвии, мастер спорта, лиепайчанка Анастасия Дубова добилась успехов в опорном прыжке, в упражнениях на брусьях и бревне. Еще в группе сениоров медали завоевала Зане Петрова, которая заняла 2-е место в вольных упражнениях и упражнении на брусьях. В свою очередь, 3-е место заняли Маргарита Александрова и Александра Тищенко. У Маргариты медаль за упражнение на бревне, а у Александры – в опорном прыжке.

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