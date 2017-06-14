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Гордятся рукоделиями

Ключевые слова liepājas sarkanais krusts | krustiņi | rokdarbi | izstāde | выставка | красный крест

Рукодельницы Лиепайского Красного Креста, участницы клуба "Крустини" организовали выставку своих работ. Вчера она была открыта в бюро партии "Единство" в "Ромас дарзс", мероприятие своим выступлением украсил ансамбль "Дзиркстеле".

10 участниц клуба сениоров "Крустини" в своих помещениях на ул.Пелду собираются каждый понедельник. "Собираемся вместе, и каждая демонстрирует свои умения", – говорит активистка Красного Креста Анна Треймане. "На всех вместе выходит такая красота", – указывает она на платки, шали, рукавицы, вышитые крестиком картины в рамках, игрушки.

Это уже вторая выставка клуба "Крустини", первая была в Айзпуте.

"Один показывает что-то, другой показывает, и тогда между собой договариваемся, что делаем. По необходимости", – Айя Вецвагаре рассказывает о встречах, которые сама посещает уже три года. На первое занятие пришла из интереса и так втянулась в работу. Важно также выходить из дома, узнавать что-то новое. В городе вообще не хватает таких занятий, где можно чему-то специально учиться. Айе, например, теперь хочется лучше освоить секреты вязания крючком, так как она в основном вяжет на спицах. Сейчас все мысли в основном связаны с будущим правнуком – для него готовится приданое.

 

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