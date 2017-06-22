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Гости превзошли наших спасателей

Ключевые слова vugd | sacensības | glābēji | ūdenslīdēji | beberliņi | гпсс | спасатели | соревнования

На прошлой неделе на водоеме Беберлини проходили организованные ГПСС международные соревнования спасателей и водолазов, где силами мерились не только пять команд территориальных подразделений ГПСС, но и команда специального отряда водолазов из Белоруссии.

Соревнования проходили в двух дисциплинах спасательных работ на воде и в одной дисциплине подводных работ в командах. В первый день соревнований команды выполняли дисциплины спасательных работ на воде. В свою очередь, во второй день проходили соревнования по дисциплине подводных работ.

Если в первый день лидировали парни и мужчины Курземской региональной бригады ГПСС, то на второй день гости их превзошли. Как в завершение соревнований рассказала старший специалист отдела превенции и информирования общества ГПСС Анете Страздиня, в общем зачете по всем трем дисциплинам за два дня почетное первое место заняла белорусская команда, на втором месте – команда Курземской региональной бригады, оставившая за собой на третьем месте команду Земгальской региональной бригады. 

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