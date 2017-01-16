Грустная нота в баскетбольной симфонии

Ключевые слова lbl | liepāja/triobet | лбл | лиепая/триобет

Продемонстрировав слабую игру, баскетбольная команда "Лиепая/Триобет" в матче Латвийской баскетбольной лиги на своей площадке со счетом 52:79 (17:16, 13:24, 12:23, 10:16) проиграла команде "Екабпилс". В составе лиепайчан самым результативным был Карл Монтгомери с 14 очками.

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет" – Аусейс, Крастиньш, Гриффин, Розитис, Бутянков.

После неудачных матчей на выезде в Эстонии, где лиепайчане потерпели два поражения, болельщики ожидали победы на своей площадке в матче с баскетболистами "Елгавы". Однако надежды развеялись уже во второй четверти. До первой половины четверти инициатива была в руках гостей, но в конце четверти "львам" удалось выйти вперед с 17:16. Начало второй половины четверти еще не свидетельствовало о грозящей неудаче, поскольку лиепайчане набрали четыре очка. Далее последовала борьба на равных, а при счете 23:24 тренер лиепайчан Галвановский потребовал минутный перерыв. Екабпилсцы уверенно себя чувствовали под обеими корзинами, а лиепайчане ошибались в простых ситуациях, и после первого тайма гости вели уже со счетом 40:30.

Третью четверть точным 3-очковым броском начал "Екабпилс". Хотя лиепайчане сразу же ответили двумя очками, был запрошен минутный перерыв. Но он не принес большой пользы, и на третьей минуте второго периода счет был уже 48:32 в пользу екабпилсцев. В середине третьей четверти мы уже находились в роли догоняющих с 32:53. Хотя Ласманис завершил четверть 3-очковым броском, все же дефицит перед решающей четвертью был довольно большой – 42:63.

В начале четвертой четверти после не заброшенных четырех штрафных бросков можно было понять, что оставшееся время – всего лишь формальность, потому что за восемь минут отыграть 25 очков было нереально.

В конце четвертой четверти "львы" торопились, но плодов это не принесло, и заслуженное поражение их ждало в конце игры.

Следующий матч команда "Лиепая/Триобет" проведет на выезде с командой "Невежис" из Кедайняй.