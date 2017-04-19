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И анатомия, и хлопки

Ключевые слова ahhaa | zinātnes centrs | eksperimenti | zinātne | skolēni | pasākumi bērniem | наука | школьники | образование

Два дня в Лиепае гостит Тартусский научный центр "Аххаа" со своей передвижной выставкой "Наука на колесах". "Интересно", – так одним словом посетители характеризуют пережитое и увиденное, радуясь, что в городе гостит известный научный центр.

Передвижная выставка научного центра расположилась в холле электрокартинга "Blue Shock Race", и ее тема – человеческое тело. Как пояснила гид "Аххаа" Марта Маркоте, в мае в Эстонии будет открыта совершенно новая выставка, и сейчас они отправляются в турне, чтобы рассказывать о ней. "Поэтому несколько мастерских и видов деятельности связаны именно с анатомией. И посетители могут исследовать такие настоящие органы как легкие и сердце. "Правда, они не человеческие, а свиные", – пояснила М.Маркоте, добавив, что органы свиньи очень схожи с человеческими, поэтому можно наглядно показать и объяснить, например, как они функционируют.

Гид, которая в рамках турне проводит занятия, рада большому интересу со стороны людей: "Очень радостно, что родители побуждают детей – слушай, учись! Да, у детей есть интерес, они задают вопросы". М.Маркоте заметила, что посетители довольно хорошо осведомлены. "Десятилетние дети, возможно, на мои вопросы еще не ответят, но только что я слышала от девятиклассников очень хорошие ответы. Даже если и не знают, это ничего. Главное, чтобы был интерес. Это самое важное", – считает гид "Аххаа".

Учительница Лиепайской 6-й средней школы им.Я.Райниса Илзе Каразина привела на выставку свой 9-ц класс: "У моих девятиклассников анатомия входит в учебную программу, и это возможность пополнить теоретические знания визуальной демонстрацией". Ученики И.Каразиной Давис Доршс и Роксана Волгемуте сказали, что побывали также в центре "Аххаа" в Эстонии, но все равно хотели прийти и сегодня.

Как заметила газета "Курземес вардс", посетители могут участвовать в различных мастерских, работать с интерактивными экспонатами, наблюдать за экспериментами с газом и водой, участвовать в играх и другой деятельности. Бесплатная передвижная выставка "Наука на колесах" доступна для посетителей еще только сегодня с 11 до 20 часов (перерыв с 15 до 17 часов).

 

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