В 22 часа в субботу в Лиепае были закрыты избирательные участки, которых в городе было 21.
Избирательные участки закрыты: начался подсчет голосов
03.06.2017
Ключевые слова pašvaldību vēlēšanas | iecirkņi | balsis | выборы
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