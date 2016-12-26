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Ярче всего блистали звезды Юга

Ключевые слова hokejs | zvaigžņu spēle | хоккей

В проходившем в понедельник в Лиепае Матче звезд высшей и первой лиг чемпионата Латвии по хоккею победила команда Юга.

В праздничный понедельник болельщиков в ледовом холле было весьма много, но их могло быть и больше. Перед началом матча зрителей порадовали выступления лиепайских уличных гимнастов и дуэта "Musiqq".

Во время объявления составов четырех команд на трибунах, конечно, громче всего ликовали при упоминании играющей в зеленой форме западной десятки, в которую были включены 9 хоккеистов из команд "Лиепая" и "Лиепаяс юниорс", а единственным представителем команды "Вента-2002" был Оскар Григулис.

Оваций заслужили также другие лиепайские и причастные к Лиепае хоккеисты в остальных командах.

Хоккейные правила, приспособленные к Матчу звезд, были такие, что в каждой команде одновременно на льду находятся трое полевых игроков и вратарь, в матче два периода по шесть минут, а в случае ничейного результата, буллиты в пустые ворота соперников выполняют вратари. И хотя во вчерашнем матче привлекательности могло быть больше, а ошибок меньше, в целом это спортивное шоу было весьма интересным и полным интриг, а отрезки микроматчей – короткими, содержательными и результативными. В первом матче созданная на базе "Земгале/ЛЛУ" команда южан со счетом 3:1 обыграла северян, позиционный перевес которых временами был удручающим, но южане более рационально распорядились своими моментами для взятия ворот. 

Во втором матче микротурнира четырех команд, в котором Запад встретился с Востоком, в отведенном для них отрезке более впечатляюще выглядела тройка лиепайчан Ральфа Фрейбергса, Карлиса Озолиньша и Валтера Фрейса, но им, подобно тому как ранее северянам, очень не везло с моментами для взятия ворот. По сути дела, первая соперница Запада – восточная команда – могла сказать то же самое, поскольку работы у вратаря Вадима Мищука была очень много, и, в конце концов, восточные хоккеисты обыграли западных, забросив четыре шайбы, а в составе хозяев отличились Марис Дилевка и Валтер Фрейс. 

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