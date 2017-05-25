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"Кароста" в дебюте громит 

Ключевые слова futbols | otrā līga | fk karosta | фк кароста | футбол

Во второй лиге чемпионата Латвии по футболу ФК "Кароста" дебютировал с уверенной победой – 8:0 (4:0) над командой "Баускас ДЮСШ/СЦ Мемеле", а дублеры "Гробини" со счетом 7:0 (4:0) нанесли поражение команде "Роя/Колка".

Состав ФК "Кароста": Мазур, Отанькис, Регузов, Сермолиньш, Грундулис, Кнютс, Ермоленко, Скрипко, Кучма, Арженинов, Добелис.

Оба директора новосозданного клуба Давид Янсонс и Раймонд Грантс ранее уже объявили состав команды, пояснив, что в ФК "Кароста" будет сплавлен опыт ранее игравших в "Варавиксне" и "1625 Лиепая" футболистов с молодостью более отдаленных запасных дублеров и еще не вошедших в состав дублеров игроков. Некоторые работающие в тренерском коллективе Лиепайской футбольной школы бывшие игроки "Варавиксне" составили так называемую вертикальную ось команды "Кароста", в которой существенную роль играли центральные защитники Отанькис и Регузов, играющий под нападающими капитан команды Скрипко и нападающий Добелис. Ключевым игроком "Каросты" в первом матче обозначился опорный полузащитник Кнютс, который в своей карьере представлял также клубы высшей лиги "Даугава" (Рига) и "Спартак". В матче против земгальцев "Кароста" уверенно доминировала, подтвердив свое превосходство столь же уверенной победой, которую четырьмя голами обеспечил Ермоленко, 1999 г.рожд.. Он со своей позиции центрального полузащитника успешно подключался к нападениям и хет-трик оформил уже в первые 25 минут матча. Еще по одному голу забили Отанькис, Кучма и Добелис, который, вновь ощутив вкус забитого гола, мог стать более результативным, а также вышедший на поле в качестве замены Грасис.

Почти столь же уверенно в первом матче второй лиги этого сезона победили играющие вне конкуренции в этом турнире дублеры "Гробини", которые на выезде со счетом 7:0 (4:0) растерзали команду "Роя/Колка". Четырьмя голами отличился Лупкин, по одному голу забили Ницис, Халюто и Р.Фрейманис.

"Кароста" 10 июня в Кулдиге встретится с командой "Никерс", а "Гробиня" 4 июня примет "Добеле".

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