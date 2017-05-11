Классы учатся не сердиться

Ключевые слова zz čempionāts | skolēni | stadions "Daugava" | школьники | соревнования

Вчера на стадионе "Даугава" начался третий полуфинал крупнейших латвийских игр спорта и разума школьников "Чемпионат ЗЗ". Его открыли ученики 5 – 9-х классов, а сегодня стартуют учащиеся 10 – 12-х классов. Как обычно, участники соревнуются в различных аттракционах и играх по ориентированию, демонстрируя свою ловкость и находчивость.

Соревнования в Лиепае проведут в общей сложности 180 классов из Курземского региона и Риги, – рассказала специалист по общественным отношениям "Чемпионата ЗЗ" Юлия Васильева. Поэтому активность запланирована на два дня. Работа над оборудованием зоны игр – на стадионе "Даугава" и в парке – была начата уже во вторник. Среди участников – также 19 команд лиепайских школ, которые надеются войти в число финалистов и отправиться в Юрмалу. Еще перед полуфиналом классы должны были создать видео и описание класса.

В среду перед началом соревнований атмосфера на стадионе "Даугава" была азартной, позитивной и творческой. Среди школьников и их учителей было заметно приятное волнение от предстоящего – творческих заданий и нетрадиционных видов спорта, чтобы продемонстрировать единство и способность к сотрудничеству. Участники поработали над визуальным образом: развевались визитные карточки классов – флаги, команды подумали об объединяющих элементах, но так, чтобы это не мешало спортивной активности.

На контрольных пунктах участников ожидали разного рода аттракционы и игры по ориентированию, а в завершение – командная эстафета. Дополнительно участники могли, например, испытать навыки в запуске дрона, проверить ловкость в заезде на необычном велосипеде, переработать опустошенные бутылки РЕТ, а также решать разные задания по электробезопасности.

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