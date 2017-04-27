Концерт Камерона Карпентера в "Лиелайс дзинтарс"
27.04.2017
Ключевые слова mūzika | koncerts | lielais dzintars | концерт | музыка
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Галереи
-
Концерт Камерона Карпентера в "Лиелайс дзинтарс"
27.04.2017 + читать больше
-
Юниоры опять вторые
В финальной серии первой лиги чемпионата Латвии по хоккею "Лиепая юниорс" со счетом 0-3 уступила "Венте-2002" и второй...
26.04.2017 + читать больше
-
Победа в малом дерби
В игре высшей лиги между футбольными клубами "Лиепая/Мого" и "Вентспилс", или в Курземском дерби, была зафиксирована...
26.04.2017 + читать больше
-
Юниоры снова вторые
26.04.2017 + читать больше
-
В серии достигнуто равновесие
В первом четвертьфинальном матче Латвийской баскетбольной лиги команда "Лиепая/Триобет" на выезде со счетом 70:101...
25.04.2017 + читать больше
-
Списки представлены, последовательность определена жеребьевкой (43)
Вчера был последний день, когда в избирательные комиссии городов и краев можно было представить списки кандидатов в...
25.04.2017 + читать больше
Saistītās ziņas
-
"Summer Sound" объявил участников (11)
-
Поют и ликуют на смотре хоров (7)
-
Биг-бенд справился со всеми нюансами
-
Музыканты-виртуозы в разных комбинациях (10)
-
Дождь не испортил праздника (11)
-
Концерт Клайпедского камерного оркестра
-
Концерт "Почтовый штамп – Лиепая"
-
Музыкантом 2016 года в Латвии стала скрипачка Эва Биндере (1)
-
Дни Аустры продолжаются в духе Аустры
-
Концептуальная симфония "Меркурий на Месяце"
-
Фестиваль “От барокко до рока” (1)
-
Юбилейный концерт Виктора Лапченка
Добавить комментарий