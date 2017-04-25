Кристап согласился играть в сборной

Ключевые слова kristaps porziņģis | latvijas izlase | preses konference | loc | Кристап Порзиньгис | баскетбол

Воспитанник лиепайского баскетбола и игрок клуба "Никс" Национальной баскетбольной ассоциации Кристап Порзиньгис на проходившей вчера в Лиепае пресс-конференции сообщил, что этим летом он в составе сборной Латвии примет участие в финальном турнире чемпионата Европы, в рамках которого матчи первого этапа наша сборная проведет в Стамбуле.

Это решение не было долгим и трудным, Кристап знал, что хочет играть в сборной, но он, продвигаясь вперед шаг за шагом, старался сконцентрироваться на сезоне, на каждом матче, и знал, что вопрос о сборной он решит, когда придет время. До этого в средствах массовой информации появлялись статьи, из которых можно было понять, что Кристап принял благоприятное для сборной решение, но сам баскетболист это прокомментировал следующим образом: "Ситуация была интересной – будто бы я еще 18 апреля заявил, что буду играть в сборной, но я завершил сезон, никакого интервью не давал, так что я даже не знаю, откуда появились статьи".

Намечается, что в будущем Кристапу предстоит более ценный договор, и это будет означать, что большей станет сумма его страховки. Если ЛБС такую сумму не сможет набрать, то К.Порзиньгис готов ее покрыть сам, подобно тому, как это в свое время сделал немец Дирк Новицки. К сборам сборной спортсмен мог бы присоединиться немного позже, поскольку НБА хочет, чтобы он с 28 июля по 6 августа отправился в Африку, а тренировочные сборы начнутся 19 июля.

На вопрос о подтверждении клуба в отношении участия Кристапа в сборной, Янис Порзиньгис пояснил, что решение об участии в сборной страны в руках Кристапа. А в отношении будущего лиепайчанина в нью-йоркской организации Янис сказал, что нет никакого основания у разговоров о том, чтобы остаться или не оставаться в "Никс", поскольку этот клуб получил Кристапа в драфте, и лиепайчанин хочет там играть всю свою карьеру.

После того, как Майрис Бриедис недавно стал чемпионом мира, латвийский боксер сказал, что в Риге он и Кристап Порзиньгис создадут совместный спортивный центр. Этого вопроса Кристап на пресс-конференции не коснулся, но поведал, что после окончания сезона хотел бы потренироваться в боксе, и был рад, что его братья договорились с Майрисом Бриедисом о том, что боксер пару недель потренирует Кристапа. Интерес к занятиям бокса не связан с желанием улучшить равновесие или координацию, а вызван просто интересом Кристапа к этому виду спорта.