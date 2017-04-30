В Военном городке продолжаются работы по уборке и вывозу мусора, который в леса вывозят нелегально некоторые жители города.
Лес в Военном городке становится чище
30.04.2017
Ключевые слова atkritumi | karosta | nodarbinātības projekti | мусор | отходы | коммунальное хозяйство | военный городок
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