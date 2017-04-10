Большими шагами приближается 22 апреля - день Большого субботника.
Портал побывал в Военном городке и осмотрел места, которые сильно замусорены, и вряд ли их удастся очистить и прибрать и после субботника.
Вторник, 11. апреля+5°C
Ключевые слова lielā talka | sakopšana | atkritumi | karosta | субботник | мусор
Большими шагами приближается 22 апреля - день Большого субботника.
Портал побывал в Военном городке и осмотрел места, которые сильно замусорены, и вряд ли их удастся очистить и прибрать и после субботника.
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