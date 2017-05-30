Лето приходит с песнями и танцами

Ключевые слова pasākums ģimenei | jūrmalas parks | bērnu un jaunatnes centrs | детско-юношеский центр | мероприятиe

Громким "да!" танцоры коллектива современных танцев "Дзинтари" с улыбкой подтвердили, что очень рады началу лета. Девочки поедут в деревню, будут ходить на море и отдыхать с друзьями. В веселой и позитивной атмосфере в Лиепае прошел традиционный праздник семьи, на котором было много песен, танцев, творческих мастерских, выставок и аттракционов.

В пятницу вечером ступени Лиепайского университета превратились в сцену для хоров школьников и сопровождающей группы "Аустрас берни". Хоры сначала исполнили песни из мюзикла "Принц и нищий" Иманта Калниньша, а во второй части, предложив публике подпевать, исполнили популярные и менее известные латышские песни. Вместе с детьми свои песни исполняла также певица Саманта Тина.

В свою очередь, в субботу праздник в течение всего дня проходил в Приморском парке, в конце проспекта Курмаяс. Творческие мастерские, выставки, концерты танцоров и певцов, демонстрация коллекций моды, выступления вокально-инструментальных ансамблей, аттракционы – было достаточно много интересного. Парковую зону организаторы обустроили с творческим подходом – всюду для всеобщего осмотра были выставлены работы участников детских кружков – рисунки, фотографии, украшения, аксессуары, даже коллекции одежды. Посетители праздника могли оценить сделанное в течение учебного года.

Слушать музыку и смотреть танцы можно было не только на небольшой сцене возле памятника, но и на специально оформленной фольклорной лужайке, где выступали как латышские, так и русские народные коллективы.

Во второй половине дня состоялось многочисленное шествие с участием около тысячи маленьких лиепайчан из разных детских и молодежных коллективов народных и современных танцев города. Шествие дополнили духовой оркестр "Лиепая" с мажоретками, а также гости из города-содружества Лиепаи – Клайпеды, выступление которых можно было посмотреть уже в течение дня.

А в заключение праздника всех порадовал большой танцевальный концерт.