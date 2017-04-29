В субботу в Лиепае состоялся матч высшей лиги Латвии по футболу, в котором "Лиепа/Мого" принимала команду "Спартак" из Юрмалы. К сожалению, хозяева поля уступили юрмалчанам со счетом 1:3.
"Лиепая" дома уступила "Спартаку"
29.04.2017
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