В субботу в Лиепае состоялся матч высшей лиги Латвии по футболу, в котором игроки "Лиепая/Мого" уступили с минимальным счетом рижской команде РФС - 0:1.
"Лиепая/Мого" дома уступила команде РФС
(2)
15.04.2017
Ключевые слова fk liepāja | futbols | virslīga | фк лиепая | высшая лига | футбол
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