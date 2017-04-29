"Лиепая/Триобет" одержала важную победу

В субботу в Лиепае состоялся четвертый матч четвертьфинала Латвийской баскетбольной лиги, в котором игроки "Лиепая/Триобет" встречались с ""Валмиера/Ордо" и одержали победу со счетом 93:74, сравняв счет в серии - 2-2.
Суббота, 29. апреля+4°C
Ключевые слова lbl | liepāja/triobet | лбл | лиепая/триобет
В субботу в Лиепае состоялся четвертый матч четвертьфинала Латвийской баскетбольной лиги, в котором игроки "Лиепая/Триобет" встречались с ""Валмиера/Ордо" и одержали победу со счетом 93:74, сравняв счет в серии - 2-2.
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