"Лиепая/Триобет" одержала важную победу

Ключевые слова lbl | liepāja/triobet | лбл | лиепая/триобет

В субботу в Лиепае состоялся четвертый матч четвертьфинала Латвийской баскетбольной лиги, в котором игроки "Лиепая/Триобет" встречались с ""Валмиера/Ордо" и одержали победу со счетом 93:74, сравняв счет в серии - 2-2.

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