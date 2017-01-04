В среду в очередной встрече Чемпионата Латвии по хоккею игроки "Лиепаи" на своей площадке принимали команду "Земгале/LLU", и одержали убедительную победу со счетом 6:2 (0:1, 3:0, 3:1).
"Лиепая" убедительно переиграла "Земгале/LLU"
04.01.2017
Ключевые слова hk liepāja | hokejs | хк лиепая | хоккей
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"Лиепая" убедительно переиграла "Земгале/LLU"
В среду в очередной встрече Чемпионата Латвии по хоккею игроки "Лиепаи" на своей площадке принимали команду "Земгале/LLU...
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