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"Лиепая" убедительно переиграла "Земгале/LLU"

Ключевые слова hk liepāja | hokejs | хк лиепая | хоккей

В среду в очередной встрече Чемпионата Латвии по хоккею игроки "Лиепаи" на своей площадке принимали команду "Земгале/LLU", и одержали убедительную победу со счетом 6:2 (0:1, 3:0, 3:1).

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